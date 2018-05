Joaquim Barbosa afirma que não será candidato à presidente

O ex-ministro do STF fez a confirmação nesta terça-feira através de uma rede social

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e ministro aposentado do tribunal Joaquim Barbosa anunciou no Twitter que não será candidato à Presidência da República em 2018. No post, ele afirmou que tomou a decisão depois de muita "reflexão".



"Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal", escreveu.

Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal. — Joaquim Barbosa (@joaquimboficial) 8 de maio de 2018