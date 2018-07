Janaína Paschoal é a primeira opção para chapa pura de Bolsonaro

O pré-candidato à Presidência da República do PSL, Jair Bolsonaro, é um dos líderes nas pesquisas de intenção de voto, mas ainda não possui coligação confirmada. Em caso do partido escolher um nome da própria legenda, a advogada Janaína Paschoal - denunciante do impeachment de Dilma Rousseff - é a primeira opção da sigla como candidata à vice.



Para o deputado Major Olímpio (SP), Janaína tem potencial. "Tanto que eu tinha convidado para ser governadora. Se partir para solução caseira poderá ser um dos nomes que poderá agregar valor a essa chapa", disse ao Destak.





A maioria da imprensa cria falsa narrativa como se tivesse sido descartado por fulano e cicrano. Jamais me comprometi com nenhum dos citados. Sempre deixei claro que meu partido é o povo e agora tentam desonestamente inverter a situação para mais uma vez nos descredibilizar! — Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) 19 de julho de 2018

Inserir uma mulher na chapa é visto como positivo para o deputado Carlos Manato (ES), que considera o nome bem aceito entre os colegas. "Ter Janaína é um quadro interessante. Uma mulher, que tem serviço prestado à nação. É um nome que agrada muito", disse. Ele nega que haja resistência com a indicação.O consenso no partido é o de que a chapa deve ficar em aberta pelo menos até o prazo final das convenções partidárias , que se encerram no dia 5 de agosto. O PSL é um dos primeiros partidos a oficializar a candidatura, realizando o encontro nacional neste domingo (22), no Rio de Janeiro.Recentemente o PRP rejeitou a aliança com o PSL, tirando de jogo o nome do general Heleno como possível vice de Bolsonaro. Na ocasião, o presidenciável negou ter se comprometido com qualquer partido.O partido ainda tem a expectativa de fechar um acordo com o general Mourão (PRTB). Este, no entanto, ainda é um nome cogitado pelo própria sigla que lançou a pré-candidatura de Levy Fidelix.