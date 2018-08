Janaína Paschoal anuncia que não será vice de Bolsonaro

Advogada agradeceu ao convite, mas afirmou que por questões familiares não pode concorrer; Candidato do PSL segue sem vice

A advogada Janaína Paschoal - denunciante do impeachment de Dilma Rousseff - anunciou neste sábado (4) que não será candidata à vice na chapa que tem como candidato o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL). Janaína era a primeira opção do candidato na composição de uma chapa pura, mas recusou ao afirmar que "não teria apoio da família".