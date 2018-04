Já preso, Lula pode ter pena ampliada por mais dois processos

Além do caso do triplex do Guarujá, o petista ainda é suspeito de favorecimento ilícito pelo recebimento da sede do Instituto Lula e o sítio de Atibaia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre prisão em regime fechado na sede da Polícia Federal em Curitiba, ainda pode ser condenado em outras duas ações pelo juiz federal Sérgio Moro, o mesmo que determinou a prisão.



Caso as condenações sejam proferidas enquanto Lula estiver preso, as penas do petista acumulam e as dificuldades para ele sair da prisão em um curto espaço de tempo, como querem os petistas, aumentam.



Além do caso do triplex do Guarujá, que resultou na condenação, o petista ainda é réu na ação que alega que a sede do Instituto Lula, em São Paulo, foi comprada por meio de propinas. Há ainda a ação penal que trata do sítio de Atibaia, que é atribuído ao ex-presidente.



A denúncia que resultou na prisão de Lula foi feita pelo Ministério Público Federal em 29 de setembro de 2016. Menos de um ano depois, no dia 12 de julho de 2017, o petista era condenado pelo juiz federal Sérgio Moro em primeira instância. Da condenação até à prisão foram nove meses, em um processo considerado acelerado pelos trâmites comuns da Justiça Brasileira.



Lula foi condenado a 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo caso do triplex do Guarujá. A investigação apontou que houve favorecimento ilícito no recebimento do apartamento triplex, no Guarujá, pela contrutora OAS. Além disso, a empresa teria custeado o armazenado de bens do ex-presidente sem qualquer cobrança. A propina total seria de R$3,7 milhões.



Instituto

Se o prazo de tramitação do processo do triplex do Guarujá for seguido, o processo que investiga a sede do Instituto Lula está muito perto de ser concluído. A denúncia foi feita em dezembro de 2016, e, segundo a Justiça Federal do Paraná, apenas aguarda as alegações finais para que a sentença seja proferida.



Na denúncia, os procuradorea da República alegam que, por rastreamento bancário, foi possível constatar que o custo da aquisição do prédio, no valor de R$ 504 mil, teria sido pago pelo Grupo Odebrecht, como pagamento de propina.



Sítio

O terceiro processo o qual Lula é réu referência ao sítio de Atibaia. A denúncia fou recebida em agosto de 2017. O juiz Sérgio Moro já ouviu as testemunhas de acusação.



Neste momento estão sendo ouvidas testemunhas de defesa, de acordo com a Justica Federal do Parana. Segundo as investigações, o grupo Odebrecht e o Grupo OAS teriam pago vantagem indevida ao ex-Presidente por meio das reformas no Sítio de Atibaia que era utilizado por em.