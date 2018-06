Ivan Monteiro é escolhido como presidente interino da Petrobras

Pedro Parente publicou carta de demissão na manhã desta sexta-feira (1); conselho administrativo ainda deve escolher um nome definitivo

O Conselho de Administração da Petrobras escolheu Ivan de Souza Monteiro para ocupar o cargo de presidente interino da Petrobras. Na manhã desta sexta-feira (1) o ex-presidente, Pedro Parente pediu demissão em carta aberta destinada a Michel Temer. Em nota, a empresa confirmou a substituição.



"A Petrobras informa que o Conselho de Administração realizou, hoje, uma reunião extraordinária, na qual o presidente do Conselho, com base em previsão estatutária (§3º do art. 27), indicou e nomeou o engenheiro Ivan de Souza Monteiro para o cargo de presidente interino da companhia até a eleição do novo presidente definitivo", detalha o comunicado.



Monteiro acumulará o cargo na diretoria executiva da área Financeira e de Relacionamento com Investidores. Ele chegou à estatal durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Anteriormente, ele já trabalhou como gerente executivo da Diretoria Internacional do Banco do Brasil.



O presidente da República, Michel Temer, estuda fazer ainda nesta sexta-feira um comunicado sobre a troca no comando da Petrobras.





Pedro Parente anunciou a saída da Petrobras poucos dias após o governo anunciar um desconto de R$0,46 no preço do óleo diesel nas refinarias e na bomba em acordo para o fim da greve dos caminhoneiros. Em carta de demissão, Parente afirma que cumpriu o que prometeu.



"Faço um julgamento sereno de meu desempenho, e me sinto autorizado a dizer que o que prometi, foi entregue, graças ao trabalho abnegado de um time de executivos, gerentes e o apoio de uma grande parte da força de trabalho da empresa, sempre, repito, com o decidido apoio de seu Conselho", escreveu.



No comunicado, ele lembrou os avanços feitos na estatal. "A Petrobras é hoje uma empresa com reputação recuperada, indicadores de segurança em linha com as melhores empresas do setor, resultados financeiros muito positivos, como demonstrado pelo último resultado divulgado, dívida em franca trajetória de redução e um planejamento estratégico que tem se mostrado capaz de fazer a empresa investir de forma responsável e duradoura, gerando empregos e riqueza para o nosso país", destacou.



Ele finalizou a carta defendendo que o governo siga com a mesma política. "Permita-me, Sr. Presidente, registrar a minha sugestão de que, para continuar com essa histórica contribuição para a empresa — que foi nesse período gerida sem qualquer interferência política — Vossa Excelência se apoie nas regras corporativas, que tanto foram aperfeiçoadas nesses dois anos, e na contribuição do Conselho de Administração para a escolha do novo presidente da Petrobras", afirmou.



Esta matéria foi atualizada para inserir a nota da Petrobras