Investigada, Cristiane Brasil diz que país vive 'ativismo judicial'

Deputada participou da convenção nacional do PTB que sacramentou apoio a Geraldo Alckmin à Presidência da República

Depois de conseguir uma liminar do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que garantiu sua participação na convenção nacional do PTB na manhã desde sábado (28), a deputada federal Cristiano Brasil criticou o que ela chamou de "ativismo judicial". A deputada é alvo de uma investigação da Polícia Federal por suspeita de esquema de fraude na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho.



"Hoje em dia existe um novo dicionário de crimes que são inventados por esses promotores, juízes que não existem em seu Código Penal. Podem bater doído na gente, porque, no final das contas, se nós temos uma Constituição, se fazemos prevalecer as leis desse país, a verdade prevalecerá e a inocência dos nossos dirigentes também prevalecerá", afirmou a petebista.



Por aclamação, os dirigentes nacionais do PTB aprovaram, na manhã deste sábado apoio à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) para a disputa pela Presidência da República. O encontro, em Brasília, teve a presença do candidato tucano, que sentou à mesa ao lado do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson.



A cúpula do PTB é alvo de investigação pela Polícia Federal por suspeita de esquema de fraude na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho. Ao final do evento, questionado sobre as denúncias envolvendo o PTB, Alckmin desconversou:



" Conheço Roberto Jefferson há 30 anos. Fomos constituintes juntos. Ele é um homem de coragem. Aliás, tem um papel importante inclusive colocando o dedo na ferida nos escândalos e problemas do PT. O PTB é um partido que tem história. Desde Getúlio Vargas", disse.