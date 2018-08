Inquérito sobre Temer no caso Odebrecht é ampliado

Ministro Edson Fachin deu mais 60 dias para PGR e PF coletarem provas

O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin autorizou a prorrogação por mais 60 dias de inquérito que investiga o presidente Michel Temer por conta das delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht para a Operação Lava Jato. Nessa apuração, também são investigados os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Minas e Energia).

Fachin justificou a medida pela necessidade de tempo para que Polícia Federal e Procuradoria Geral da República coletem mais provas e depoimentos.

"Na hipótese concreta, como visto, a Polícia Federal salienta que os elementos aportados diversificaram as frentes investigativas e, portanto, justifica-se devidamente a necessidade de dilação de prazo em relatório parcial no qual são especificadas as diligências faltantes. [...] Nesse panorama, diante da manifestação da procuradora-Geral da República, os autos devem retornar à autoridade policial, pelo prazo de 60 dias, para a realização das medidas apontadas, além de outras que sejam úteis ao término das investigações", afirmou.

Na decisão, o ministro afirmou ainda que a investigação "tramita com a regular evolução das linhas investigativas", descartando a possibilidade de estar demorada demais.

Segundo os delatores, o ex-executivo da Odebrecht Cláudio Melo Filho, e o presidente da empresa Marcelo Odebrecht, teriam participado, em 2014, de um jantar no Palácio do Jaburu, com Padilha e o então vice-presidente Temer.

De acordo com o depoimento de Cláudio Melo Filho ao Ministério Público Federal (MPF), no encontro, Temer pediu a Marcelo Odebrecht apoio financeiro para as campanhas do MDB em 2014. Na ocasião, teriam acertado o pagamento de R$ 10 milhões. O valor seria uma compensação ilícita por supostos favorecimentos da Secretaria de Aviação Civil à empreiteira entre 2013 e 2015. Nesse período, a pasta foi comandada por Eliseu Padilha e Moreira Franco, atual secretário-geral da Presidência da República.

Investigado, Temer admitiu que houve o jantar, mas nega que se tenha falado de dinheiro.

Pedido negado

Em ações relacionadas ao caso, Fachin negou, nesta quinta-feira, pedido dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Minas e Energia) para terem acesso a dados de quebra de sigilo telefônico no inquérito.Também não permitiu acesso à íntegra do inquérito ao ex-diretor da Odebrecht Cláudio Mello Filho, delator no inquérito. Segundo o ministro, a íntegra, envolvendo conteúdo sigiloso, só pode ser acessado pelas partes do processo, e delator não é parte.