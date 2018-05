Inquérito contra Tiririca por assédio é retirado do STF

Ministro Celso de Mello mandou que o inquérito contra o parlamentar por suposto assédio sexual seja analisado pela Justiça de São Paulo

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o inquérito que investiga o deputado Francisco Everardo Oliveira Silva (PR-SP), o Tiririca, seja enviado para a Justiça de São Paulo. O envio do processo para a primeira instância veio uma semana depois da Corte definir que foro privilegiado só vale para casos cometidos no exercício do mandato e em função do cargo.



Segundo o ministro do STF, embora o suposto crime tenha sido cometido durante o mandato de Tiririca, ele "não guarda qualquer relação de pertinência ou de conexão, por tratar-se de fato absolutamente estranho às atribuições inerentes ao ofício parlamentar". O caso teve o segredo de Justiça afastado somente quanto ao nome do suposto autor do crime (no caso, o deputado), a identidade da vítima foi preservada.



A investigação foi aberta após uma ex-empregada doméstica de Tiririca afirmar que foi alvo de assédio por parte do deputado durante viagens que fez com a família dele em 2016. A defesa de Tiririca afirma que o deputado e a família são vítimas de extorsão, acrescentando e que a ex-empregada doméstica, após ter sido demitida, exigiu R$ 100 mil para não prejudicar a reputação do parlamentar.