'Inquérito aberto não é contra mim, é contra o partido', diz presidente do Senado

Alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) tenta minimizar os impactos das denúncias que cercam seu nome. Para o senador, as informações prestadas pelo ex-presidente da Transpetro e ex-MDB Sérgio Machado, que resultou no inquérito, são "falsas".

"O inquérito aberto não é contra mim, é contra o partido, porém é resultado de delações falsas e caluniosas", afirmou o presidente do Senado, em entrevista ao Destak.

A investigação foi autorizada na última quarta-feira (16), pelo ministro Edson Fachin. De acordo com o delator, a J&F fez doações por meio da empresa JBS aos políticos do partido. O relato também foi feito pelo ex-executivo da J&F Ricardo Saud. O empresário afirmou que foi repassado um valor ainda maior, de R$46 milhões, a pedido do PT. O pagamento seria em troca de apoio nas eleições.



O inquérito tem como alvo, além do presidente do Congresso, os também senadores do MDB Renan Calheiros (AL), Eduardo Braga (AM), Jader Barbalho (PA) e Valdir Raupp, além do ex-ministro Henrique Eduardo Alves (RN) e do conselheiro do TCU Vital do Rêgo.

Eunício e os demais senadores são acusados de terem recebido cerca de R$40 milhões para custearem gastos durante a campanha eleitoral de 2014.

Foro privilegiado

Questionado sobre uma possibilidade de interromper a intervenção militar na área de segurança no Estado do Rio de Janeiro para votar pautas sobre o fim do foro privilegiado, o senador Eunício Oliveira defendeu o tema. Para ele, há necessidade de extinguir o benefício para todas as categorias e não só apenas para os parlamentares, como decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu sou totalmente contra de que algumas pessoas sejam beneficiadas pelo foro privilegiado, defendo que seja extinto para todas as categorias. Hoje mais de 53 mil pessoas são beneficiadas por essa prerrogativa, e por isso, acho que deveríamos sim votar a PEC para acabar com o foro", afirmou Eunício.

Já quando perguntado se o Congresso deveria votar um projeto que tratasse sobre prisão de condenados em segunda instância, o senador afirmou que isso era um assunto "mais amplo".



"A prisão em segunda instância necessita de um debate mais denso. Hoje a Constituição não permite, e temos que seguir o que está lá. Eu aceito até votar uma PEC em que dependendo do crime, da reincidência, e dependendo do tipo de criminoso ele possa vir a ser preso na sua segunda condenação", disse.