Índios e quilombolas protestam contra cortes em assistência estudantil

Indígenas e quilombolas fizeram um protesto na tarde desta terça-feira (19) em frente ao Palácio do Planalto contra cortes à assistência estudantil. Eles também pediam a garantia permanente de liberação de bolsas universitárias. O Palácio do Planalto e o MEC ainda não se manifestaram sobre o protesto.

Durante pouco mais de uma hora, cerca de 150 jovens bloquearam uma das faixas da Esplanada dos Ministérios a espera de uma resposta do governo sobre as reivindicações. A segurança em torno do Palácio foi reforçada.

O grupo reclama que as negociações com o Ministério da Educação não surtiram o efeito desejado. Segundo eles, há uma demanda anual de 5 mil bolsas para 2,5 liberadas, e que as bolsas liberadas terão repasse somente no prazo de dois meses.