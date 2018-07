Indenização para policiais rodoviários será votada hoje no Senado

A comissão mista que analisa a MP 837/18, que institui indenização para policial rodoviário que trabalhar durante folga, reúne-se hoje para analisar o relatório apresentado pelo senador José Medeiros (Podemos-MT).

A MP foi editada para garantir a atuação dos policiais rodoviários durante a greve dos caminhoneiros, quando grande parte do efetivo teve que ser mobilizado no país. A indenização será de R$ 420 por escala ou turno de seis horas, e de R$ 900 por 12 horas trabalhadas.

A reunião será realizada às 14h30, no plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado.



A paralisação



A greve dos caminhoneiros durou de 21 de maio a 1º de junho. No período, os motoristas bloquearam estradas, impedindo a passagem de produtos e combustíveis. Houve desabastecimento e prejuízos em vários setores.

Ao final da manifestação, a categoria teve suas demandas atendidas - entre elas, a queda no preço do diesel. O então presidente da Petrobras pediu demissão do cargo.