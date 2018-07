Indefinidos, partidos jogam convenções para o final do mês

Legislação estabelece o prazo entre 20 de julho e 5 de agosto; a maioria das siglas define as datas para a última semana

As convenções partidárias - período de definição de coligações e escolha dos candidatos- começam nesta semana, na sexta-feira (20). A maioria das siglas, no entanto, pretende deixar as decisões mais para próximo do fim do prazo definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 5 de agosto. Com integrantes divididos, a procura é por chapas fortes em uma disputa na qual as intenções de voto, até o momento, concentram-se em nomes incertos.



As siglas de centro são as mais indefinidas. Na sexta-feira (13), o PRB anunciou a desistência da candidatura do empresário Flávio Rocha. Em situação semelhante está o DEM, que deve anunciar a saída de deputado federal Rodrigo Maia (RJ) da disputa. A convenção da legenda está prevista para 2 de agosto. Um dos cotados para levar o apoio é Ciro Gomes (PDT), que deve ter candidatura confirmada em 20 de julho pelo partido.



Também em 2 de agosto realiza convenções o MDB, de Henrique Meirelles. Dois dias depois, o PSDB, de Geraldo Alckmin. Ambos ainda negociam alianças, especialmente com os partidos do centrão.



Candidaturas próprias

Liderando as pesquisas de eleitorado para presidente está Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo preso em Curitiba e ficha suja, o PT descarta publicamente um plano B, e deve realizar convenção em 4 de agosto. O registro da do petista está confirmado para o dia 15 de agosto, com passeata de movimentos sociais.



O nome do PT é uma das opções de apoio do PSB, que está com o partido rachado. Parte da sigla prefere Ciro. Entre as siglas com encontros marcados já nesta semana estão o PSTU, de Vera Lúcia, na sexta (20); o PSOL, de Guilherme Boulos, sábado (21) e o PSL, de Jair Bolsonaro, do domingo (22). O PCdoB, de Manuela D’Ávila, está com convenção prevista para 1º de agosto.