Impressão de votos vai custar R$ 54 milhões

Não haverá mudança no procedimento do voto. A impressão não será entregue ao eleitor, e sim aos auditores responsáveis pela contagem dos votos. O usuário poderá visualizar a impressão, para se certificar que as informações estão de acordo com as que aparecem na urna, mas o papel ficará em um "espaço inviolável" no qual apenas técnicos terão acesso.

Apesar de o voto impresso ainda estar sob questionamento judicial, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encaminhou a compra dos equipamentos. O valor final do contrato foi de R$ 57,4 milhões.A legislação brasileira não é expressa quanto à vigência das decisões aprovadas pelos ministros. Caso o Supremo decida acabar com o voto impresso, caberá aos magistrados definir a data do fim.A empresa fornecedora, CIS Tecnologia, tem até o dia 10 de setembro para entregar todos os 30 mil módulos contratados. Caberá aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) definirem, no período de 23 de julho a 31 de agosto, as seções eleitorais que receberão os equipamentos.