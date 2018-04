Henrique Meirelles se filia ao MDB

Apesar de pleitear posto para concorrer à Presidência da República, ex-ministro da Fazenda admite que candidatura segue em fase de estudo

O ex-ministro Henrique Meirelles se filiou ao MDB nesta terça-feira (3). Apesar de ter pleiteado um espaço para concorrer à Presidência da República nos últimos meses, ao se aproximar da legenda do presidente Michel Temer o executivo vê a chance de concorrer ao cargo ficar cada vez mais distante. Com o ato de filiação e a proximidade das eleições deste ano, o próprio Meirelles admite que a sua candidatura segue em fase de estudo.



A maior expectativa do MDB agora está em uma chapa formada pelo atual presidente - que pode disputar a reeleição ao Planalto - e Meirelles como o candidato a vice-presidente. Durante a cerimônia que marcou a filiação do ex-ministro à legenda, Meirelles destacou que segue com o "projeto de candidatura à Presidência", mas ressalta que a possibilidade está sendo discutida com outros membros do partido para encontrar uma "forma de evitar que o Brasil tenha políticas populistas e oportunistas".



Na entrada do evento um cartaz com as fotos de Temer e Meirelles em frente à bandeira do Brasil ilustrava o local. Na imagem, os dizeres "Nossa união nos fortalece" completavam a mensagem. Em uma área especial para a imprensa que acompanhava a cerimônia foi exibido, inclusive, um jingle da dupla: "M de Michel, M de Meirelles, M de MDB", diz trecho da música.



Ainda no discurso de filiação, Henrique Meirelles citou que a crise econômica vivida pelo país nos últimos anos não é resultado de questões externas, mas de "erros econômicos praticados no Brasil".



"Só teremos um país justo quando o filho de um operário tiver as mesmas oportunidades que o filho de um médico – isso não é uma bandeira da esquerda ou da direita. Igualdade de oportunidades é uma luta da civilização", ponderou.



Temer também acompanhou a cerimônia desta tarde (3). Para ele, o ex-ministro da Fazenda "está habilitado a ocupar qualquer cargo no país". Apesar de ser cotado pela legenda para a disputa à reeleição, Temer continua mantendo a discrição sobre o tema. Nas últimas manifestações sobre o assunto o emedebista apenas disse estar "avaliando a possibilidade".



Entretanto, destacou: "Da mesma maneira que vencemos juros, inflação alta, não podemos deixar o país desviar-se dessa rota. Temos certeza de que vamos prosseguir".