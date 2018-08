Henrique Meirelles escolhe Germano Rigotto para seu vice

Ex-governador do Rio Grande do Sul será o companheiro de chapa do ex-ministro da Fazenda nas eleições de outubro

O presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá (RR), informou neste sábado (4) que o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, será o vice de Henrique Meirelles na chapa do partido que concorrerá à Presidência da República nas eleições de outubro.



Com a escolha, o MDB terá uma chapa com candidato a presidente e vice filiados ao partido. Meirelles e Rigotto, informou Jucá, participarão neste domingo (5) da convenção estadual do MDB do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.





Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central (BC), Meirelles teve a candidatura oficializada pelo MDB na última quinta-feira (2), durante a convenção nacional do partido, em Brasília. Na oportunidade, a legenda delegou a uma comissão a decisão sobre o vice.