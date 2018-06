Haddad salta de 3% para 11% quando 'apoiado por Lula'

Jair Bolsonaro (PSL) segue com ampla vantagem na liderança em quase todos os cenários, exceto contra o ex-presidente petista

Um levantamento encomendado pela XP Investimentos e realizado pelo IPESPE (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) entre os dias 4 e 6 de junho mostra que em um eventual cenário em que o ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad (PT), se candidatasse para o cargo de Presidente da República nas eleições de 2018, teria 11% das intenções de voto se recebesse o apoio do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT). Isoladamente, o candidato teria apenas 3% dos votos do eleitorado.



Com ampla vantagem na liderança, segue o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, com até 23% de apoio num cenário sem a concorrência do ex-presidente Lula. Caso Lula concorresse, teria 30% de apoio contra 21% para Bolsonaro.



No cenário hipotético de Lula apoiar Haddad como candidato, Bolsonaro aparece na liderança com 21% e Haddad empatado no segundo lugar com Marina Silva (Rede), ambos com 11% de apoio. Eles são seguidos por Ciro Gomes (PDT) com 9%, Geraldo Alckmin (PSDB) com 8% e Alvaro Dias (Podemos) com 6% das intenções de voto. Todos os candidatos perderiam para 25% do eleitorado que anularia ou votaria em branco.



Sem o apoio de Lula, Haddad estaria com 3% e Bolsonaro seguiria na liderança com 22%. Marina teria 13% dos votos, Gomes 11%, Alckimin 8% e Dias 6%. No caso, os votos em branco ou anulados sobem para 27%.



Em uma pergunta espontânea, isto é, em que os entrevistados não são apresentado a uma lista de candidatos, Bolsonaro e Lula empatam com 14% nas intenções de voto, 25% votariam branco ou anulariam e 37% não saberiam em quem votar.