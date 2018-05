Há um mês preso, Lula lidera pesquisas e mergulha a esquerda em resistências

Ex-presidente mobiliza apoiadores em Curitiba e em outras cidades do país; petistas garantem que candidatura será mantida

Exatamente há mês, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saia dos braços da militância para o isolamento da prisão. Primeiro ex-presidente a ser preso na história do Brasil, Lula está há um mês um uma sala maior na sede da Polícia Federal de Curitiba. De lá, segue liderando as pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro, mergulhando a esquerda em uma luta por resistência que ainda não se sabe quando tempo irá resistir.



Acampados em um parque próximo ao local onde Lula está preso, os militantes realizam, religiosamente nos mesmos horários, todos os dias, saudações de bom dia e boa noite ao ex-presidente. O acampamento Marisa Letícia, na capital paranaense, reúne ao longo dos dias militantes de diferentes estados do país, que se revezam em caravanas a fim de que a mobilização não seja reduzida. Neste primeiro mês, os confrontos foram inevitáveis em uma cidade onde o juiz federal Sérgio Moro, que decretou a prisão de Lula, é tido como ícone de parte da população. Há duas semanas, um sindicalista chegou a ser balaeado no pescoço no acampamento pró-Lula. Depois da internação, voltou à militância.



Para sobreviveram, os militantes contam com doações. Vaquinhas virtuais estão sendo as estratégias usadas pelos petistas para conseguir manter a mobilização em Curitiba e em outros estados onde há bases do acampamento Lula Livre, como em Brasília. As vaquinhas também estão sendo usadas para a manutenção do Instituto Lula, que teve os bens bloqueados pelo juiz federal Sérgio Moro. O magistrado também determinou o bloqueio dos bens de Lula, num montante que equivale a R$ 16 milhões.



Os advogados do petista alegam que o bloqueio inviabiliza pagamentos de honorários e até mesmo a sovrevivência da família. Com Lula longe da base familiar, que está no interior de São Paulo, todos precisam se deslocar para as visitas ao ex-presidente, que são permitidas uma vez ao mês. As visitas, por sinal, são outro capítulo a parte deste primeiro mês de prisão do petista.



Nas três primeiras semanas de prisão, Lula só conseguiu receber duas visitas de familiares, e uma de políticos da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Depois de muitas tentativas judiciais, na última semana a senadora Gleisi Hoffmann e o ex-governador da Bahia Jaques Wagner conseguiram visitar ex-presidente. A partir de agora, além dos familiares e advogados, Lula também poderá receber a visita de duas pessoas - que podem ser políticos - um vez por semana. Antes disso, ao menos sete pedidos foram negados pela Justiça, incluindo avaliação médica e até mesmo a visita do cantor e compositor Martinho da Vila, que é amigo de Lula.



Quem também teve a visita negada foi uma comitiva do PDT, incluindo Ciro Gomes, que é pré-candidato do partido à Presidência. O PT negocia uma possível aliança com os pedetistas, sendo o nome de Fernando Haddad a opção mais forte dos petistas, caso Lula siga preso até a eleição. Mesmo assim, os petistas defendem que o ex-presidente terá a candidatura registrada em agosto. Se o registro for concedido, essa seria a primeira vez que o Brasil teria um candidato à presidência disputando o Palácio do Planalto de dentro de uma cela.