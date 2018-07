Guardas municipais podem ser chamados de policiais, diz CCJ

Em votação, na tarde de terça-feira (3), a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou, em caráter conclusivo, projeto de lei que permite que os guardas municipais sejam chamados de policiais municipais. A PL, que altera o Estatuto Geral das Guardas Municipais, poderá seguir diretamente para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário.

Segundo o relator do texto na CCJ, deputado Lincoln Portela (PR-MG), mesmo com a mudança de nome, permanecem "incólumes as atribuições do órgão em questão, não repercutindo a alteração de nomenclatura em qualquer interferência nas competências da União, dos Estados e do Distrito Federal".



Mas a questão é polêmica. Deputados contrários à proposta sustentam que o texto é inconstitucional, já que a Carta estabelece que a segurança pública é exercida pelas polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis e militares, além dos corpos de bombeiros militares; enquanto caberia às guardas municipais a proteção dos bens e patrimônios das cidades. Outro receio dos críticos é que a mudança no nome abra brecha para que os guardas municipais passem a reivindicar direitos e prerrogativas de policiais, de porte de arma à aposentadoria especial.