Guardas Municipais podem portar armas no trabalho e na folga, decide STF

A decisão liminar é do ministro Alexandre de Moraes e suspende artigos do Estatuto do Desarmamento

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, concedeu liminar nesta sexta-feira (29) que autoriza guardas municipais a portar arma de fogo, inclusive durante o horário de folga.



O tema chegou até o Supremo por meio de questionamento ingressado pelo Democratas (DEM). O partido pediu a suspensão de dois artigos do Estatuto do Desarmamento que proibiu o porte de armas para guardas que trabalham em municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes.



No pedido de suspensão, o DEM alegou que a restrição do uso de armas apresenta um tratamento "desigual e discriminatório" entre os municípios. Além disso, a sigla defendeu que o número de habitantes "não pode ser considerado parâmetro objetivo e razoável" para a proibição.



Ao decidir sobre o tema, Moares afirmou que há casos de aumento de mortes nos locais onde a Guarda Municipal está desarmada.



"O tratamento exigível, adequado e não excessivo corresponde a conceder idêntica possibilidade de porte de arma a todos os integrantes das Guardas Civis, em face da efetiva participação na segurança pública e na existência de similitude nos índices de mortes violentas nos diversos municípios, independentemente de sua população", decidiu o ministro.



Com informações da Agência Brasil*