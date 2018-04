GSI vai apurar vandalismo ao prédio de Carmem Lúcia

Ministro ofereceu ajuda para investigar as responsabilidades sobre o ataque ao prédio no qual a ministra tem apartamento em Belo Horizonte

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchengoyen ligou para a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmem Lúcia para se solidarizar pelo ataque dos apoiadores do ex-presidente Lula ao prédio em que a magistrada tem apartamento em Belo Horizonte. Na oportunidade, Sérgio Etchengoyen ofereceu ajuda do governo federal para investigar e punir os envolvidos.



Nesta sexta-feira (6), o edifício foi todo pichado de vermelho com frases que atacavam o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, e o presidente Michel Temer (MDB).



Entidades

Depois do ataque, várias entidades repercutiram o ataque ao prédio da ministra. A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) repudiou os atos de vandalismo e destacou que "tem advertido constantemente para os riscos que a democracia brasileira tem corrido, pela intolerância que determinados segmentos tem pregado, com incitações à quebra da normalidade democrática".

Já o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Luís Cláudio Chaves, disse que qualquer ataque a magistrados no exercício da função jurisdicional tem que ser repudiado. A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), por sua vez, afirmou que nenhum magistrado pode ser constrangido ou punido por suas decisões.