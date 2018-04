Advogados pedem liminar contra o resultado do STF

Autores da Ação Declaratória de Constitucionalidade alegam que a rejeição do habeas corpus de Lula vai contra a presunção de inocência; os advogados pedem que o mérito da prisão em segunda instância seja votada pela Corte

Os advogados autores da Ação Declaratória de Constitucionalidade 43 (ADC 43) afirmaram que irão entrar com um pedido de liminar contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Na ação, o grupo pede que a Corte vote as ADCs 43 e 44, que tratam da constitucionalidade de prisões em segunda instância.



"O ideal para pacificar a tese de presunção de inocência de condenados antes do trânsito e julgado da sentença condenatória seria que os ADCs que tratam da prisão em segunda instância fossem julgados antes do julgamento do habeas corpus de Lula", afirmou o grupo em nota.



Para sustentar o pedido de liminar, o grupo completa: "A medida cautelar requerida é necessária para garantir a efetividade da jurisdição constitucional da própria Suprema Corte e para prevenir prisões precipitadamente injustas", terminam a nota.



ADCs

Em dezembro do ano passado, o grupo de advogados apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) duas Ações Declaratória de Constitucionalidade (ADCs 43 e 44). Nelas, os autores pedem que a Corte vede a prisa~o antes do tra^nsito em julgado da sentenc¸a penal condenato´ria.



A intenção era que as ADCs fossem apreciadas antes da votação do habeas corpus de Lula, porém o tema nunca entrou na pauta do STF.