Grupo de ativistas anuncia greve de fome pela liberdade de Lula

Os seis participantes pretendem começar o protesto nesta terça-feira (31) no STF e só termina quando o plenário da Corte analisar os recursos do ex-presidente

Um grupo de seis ativistas anunciaram greve de fome pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O protesto está previsto para começar nesta terça-feira (31) às 16h, com encerramento apenas quando o Supremo Tribunal Federal colocar em pauta os recursos protocolados pela defesa do petista.



Os manifestantes buscam um espaço dentro do Supremo Tribunal Federal (STF) para se concentrarem ainda sem a localização prevista. Entre as entidades participantes está a Via Campesina - que reúne 15 entidades representantes dos trabalhadores do campo - e o Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST).



De acordo com João Pedro Stédile, presidente da Via Campesina, médicos populares da entidade devem acompanhar o grupo, e aqueles com estado de saúde debilitado podem ser substituídos. "Se algum deles ficar doente e tiver risco à vida, nós vamos colocar outras pessoas. Mas essa greve de fome não termina", afirmou mas o protesto mantido.



Um dos participantes, Frei Sergio Görgen, do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), afirmou que a o grupo representa as pessoas que passam fome sem opção. "Eu estou fazendo isso porque eu acho que se o Brasil entrar no caos que as elites querem jogar ao impedir Lula de ser candidato e impedir o povo de escolher livremente o seu representante e continuar esse modelo de exclusão hoje no país, a fome será uma imposição a milhões de crianças inocentes", afirmou.



Segundo o Görgen, a culpa por danos será de magistrados. "Se alguma coisa grave acontecer com qualquer um de nós temos culpados e responsáveis. O primeiro deles se chama juíz Sérgio Moro, o segundo deles se chama desembargador João Pedro Gebran Neto. Mas os principais responsáveis são os que hoje tem a caneta na mão para evitar o sofrimento do povo que estamos representando, se chamam: Edson Fachin, Cármen Lúcia, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber", disse, citando os magistrados que votaram contra o habeas corpus de Lula.