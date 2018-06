Grenpeace afirma que 'mala' deixada em comissão era um 'alarme'

A pasta foi encontrada por visitantes e entregue à Polícia Legislativa, que chegou a informar que se tratava de uma 'simulação grotesca' de uma bomba

O Greenpeace divulgou nota na quarta-feira (20), assumindo a responsabilidade pela "mala" encontrada na Comissão Especial da Câmara criada para analisar a lei que flexibiliza o controle de agrotóxicos, apelidada de PL do Veneno. A entidade, no entanto, explicou que o objeto era uma pasta que levava equipamento para disparar um alarme de sirene e não uma "simulação de bomba" como chegou a ser divulgado pelo órgão legislativo.



"O Greenpeace disparou um alarme de moto momentos antes do início da sessão da Comissão Especial que analisa o PL do Veneno, na Câmara dos Deputados. O protesto teve como objetivo chamar a atenção para os riscos da aprovação do projeto, que libera ainda mais agrotóxicos no Brasil. Após o disparo do alarme, o equipamento foi retirado do local e a sessão seguiu por cerca de uma hora até ser suspensa devido ao início da ordem do dia no Plenário da casa. O alarme estava inserido em uma pasta e não representava risco algum para a segurança dos presentes", afirmou em nota.



Ainda de acordo com a entidade, a manifestação foi intencionalmente mal interpretada "Qualquer outra interpretação é uma tentativa mal intencionada de desviar a atenção da real ameaça em questão: a liberação de mais veneno na comida dos brasileiros. A não-violência é um princípio fundamental do Greenpeace", afirmou.



A pasta foi encontrada por visitantes e entregue à Polícia Legislativa antes da sessão ser finalizada. A Câmara chegou a divulgar nota afirmando que se tratava de uma "simulação grotesca de explosivo".



"O objeto foi entregue aberto para a Polícia Legislativa da Casa. No interior da pasta encontrava-se uma simulação grotesca de artefato explosivo. Foi aberta uma ocorrência policial para verificação de quem deixou a mala no local. O Esquadrão Antibomba da Polícia Militar do DF foi acionado e já está com o simulacro de artefato explosivo", comunicou o órgão em nota.



Projeto

Entre os pontos mais polêmicos da lei em discussão está a mudança na classificação de "perigo", que pode passar a ser definida apenas quando há dosagem em excesso. A matéria pretende ainda mudar a denominação de "agrotóxicos" para "produto fitossanitário".



O projeto também prevê que o Ministério da Agricultura conceda um registro temporário para produtos já testados sem a necessidade um novo parecer da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).