Governo vai lançar sistema nacional de boletins de ocorrência

Iniciativa pode esbarrar na falta de dados; apenas oito estados repassam informações sobre os boletins de ocorrência de forma regular

O governo federal promete lançar na próxima semana um sistema nacional de boletins de ocorrência, a partir da integração progressiva das bases de dados dos estados. O anúncio foi feito pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

O programa, contudo, pode esbarrar na própria dificuldade que o governo tem de reunir os dados. De acordo com o ministro, apenas oito estados repassam os dados sobre os boletins de ocorrência de forma regular ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).Nem mesmo o Rio de Janeiro, que está sob intervenção militar desde fevereiro, cumpre com o encaminhamento dos dados.

"Não é só um problema de que o estado não quer [fornecer os dados], é que ele tem, não digitalizou, não estruturou, não organizou", disse o ministro.



De acordo com o governo, os estados mais avançados até agora no encaminhamento de dados são Alagoas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Norte, Acre, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. Mesmo assim, nem todos encaminham as informações todos os meses.



"Tem alguns estados que estão 100% integrados, outros estão a meio caminho da integração, e tem aqueles que não estão integrados porque não querem se integrar, porque o estado diz que determinada forma de registro [de ocorrências] não o favorece", afirmou Jungmann.