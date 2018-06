Governo Temer é considerado 'ruim ou péssimo' para 79% dos brasileiros

Pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quinta-feira (26) aponta que apenas 4% dos entrevistados consideram o governo 'ótimo ou bom'

Pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quinta-feira (28) aponta que 79% dos brasileiros considera o governo do presidente da República Michel Temer ruim ou péssimo. Na pesquisa anterior da entidade, divulgada em março passado, o índice era de 72%. A pesquisa CNI-Ibope ouviu 2 mil pessoas em 128 municípios, entre os dias 21 a 24 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.