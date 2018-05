Para custear baixa no diesel, projetos sociais perdem incentivos e verba

A estimativa é de que as medidas representam R$ 4 bilhões para os cofres públicos

O Governo Federal vai cortar incentivos fiscais a exportadores e também reduzir os recursos de projetos sociais para compensar o a queda no preço no óleo diesel. O acordo com caminhoneiros resultou em um desconto de R$0,46 no preço do combustível nas refinarias e na bomba por 60 dias.



Em entrevista coletiva, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou que as mudanças representam R$4 bilhões em arrecadação extra aos cofres públicos. Outros R$9,6 bilhões serão retirados do orçamento já aprovado. Entre os cortes feito na dotação já aprovada, publicados em edição extra do Diário Oficial, estão mais de R$ 400 milhões do Ministério dos Transportes e R$ 55 milhões do Ministério da Educação.



Entre as mudanças nos benefícios fiscais está a queda da alíquota de 2% para 0,1% do Reintegra (Regime Especial de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras), que representará mais R$ 2,2 bilhões até dezembro de 2018.



Haverá ainda mudanças na cobrança feita sob a indústia química, que renderá R$170 milhões. Além disso, o governo vai reduzir de 20% para 4% o crédito do IPI (Imposto sobre Produtos Importados), e na fabricação de concentrados de refrigerantes, com estimativa de R$ 740 milhões.