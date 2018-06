Governo realiza reunião sobre a retomada do abastecimento neste domingo

A previsão é de que o desconto do diesel na bomba chegue em todo o país nesta segunda

O Governo Federal prevê para às 9h30 deste domingo (3), no Palácio do Planalto, uma reunião com o grupo de monitoramento da retomada do abastecimento. Ainda não há confirmação se o presidente Michel Temer participará do encontro.



Neste sábado (1), se reuniram os ministro Sérgio Etchegoyen, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Claudenir Brito, ministro substituto da Justiça; Almirante Ademir Sobrinho, chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas; Jorge Rachid, secretário da Receita Federal; Herbert Drummond, secretário-executivo do Ministério dos Transportes e Daniel Sigelmann, secretário-executivo da Casa Civil.



O governo afirma que o abastecimento está normalizado na maioria dos estados. Os esforços estão voltados para o cumprimento das medidas que fazem parte do acordo entre o Executivo e os caminhoneiros. O principal diz respeito ao desconto no preço do óleo diesel na bomba, de R$0,46 centavos. O governo afirma que vai fiscalizar de forma integrada a cobrança em todos os estados.



A estimativa é a de que o desconto já esteja sendo realizado em todo o país nesta segunda-feira (4). Na última sexta-feira (1), o secretário da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Odonne, afirmou que apesar de já haver publicação que obriga a redução no preço, a vigência também depende da redução do ICMS e dos estoques.



"Já identificamos alguns locais onde esses novos preços já podem ser já praticados imediatamente e a medida que o tempo vai passando vai ser possível chegar esse desconto a outros lugares do Brasil.

Há questões relacionados com estoques, há questões relacionadas com impostos. Boa parte dos estados tem diferenças de aplicação de alíquota de ICMS. Tudo isso impacta a aplicação das medidas", disse à jornalistas.