Governo quer anular renegociação das dívidas rurais

Medida Provisória encaminhada ao Congresso coloca fim à renegociação; Palácio diz que acordos gerariam prejuízos de R$ 17 bilhões

O Palácio do Planalto encaminhou ao Congresso Nacional medida provisória que anula a renegociação de dívidas rurais oriundas de financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), do Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer) e do Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária (Procera).



A medida foi encaminhada nesta terça-feira e precisa ser votada em plenário. De acordo com o governo, a medida foi necessária para gerar uma economia aos cofres públicos.

A Medida Provisória vem de encontro a uma lei federal que havia autorizado as renegociações. No caso do Pronaf, um dos dispositivos revogados concedia um desconto entre 40% e 80% na liquidação das operações contratadas até 2015. O projeto autorizava desconto para quitação de débitos de produtores rurais com linhas de financiamento bancadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

De acordo com o governo, os dispositivos que estavam previstos na lei gerariam um custo para os cofres públicos superior a R$ 17 bilhões este ano, valor não previsto na lei orçamentária. Com a revogação, associada a outras regras previstas na medida provisória, a Secretaria do Tesouro Nacional afirma que o custo fiscal da renegociação rural cai para R$ 1,6 bilhão.