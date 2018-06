Governo quer alternativa em 48h para atenuar impacto financeiro da MP da Segurança

Políticos fazem campanha contra a proposta que diminui verba da Cultura e Esporte

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta quarta-feira (13) que o governo federal pretende apresentar uma proposta para evitar a perda de recursos em áreas como Esporte e Cultura com a assinatura da Medida Provisória que destina verba para a segurança.



"O Presidente da República está preocupado com isso e a equipe econômica e a nossa equipe nesse momento está trabalhando e eu espero que amanhã ou depois de manhã, quem sabe, a gente já tenha uma solução para que não se tenha a retirada dos recursos", afirmou à jornalistas no Congresso Nacional, enquanto acompanhava a votação da MP que cria o Ministério da Segurança Pública.



Questionado sobre as críticas, Jungmann afirmou que é natural."Em primeiro lugar, é absolutamente compreensível que quem tenha uma perda de recursos tenha que evidentemente reclamar e se ressentir disso. Mas eu quero dizer aos senhores e senhoras que nós estamos procurando uma alternativa e que essa alternativa está sendo construída e que as perdas tanto da cultura como dos esportes caminham para ser atenuadas se não solucionadas", disse.



A possibilidade é de que seja editada uma emenda à MP que, sem a necessidade de editar um novo documento, mas o governo ainda não fechou a formato.



A MP em questão redistribui parcela da arrecadação das loterias esportivas para um fundo nacional da Segurança Pública. Com isso, outras áreas foram afetadas. A medida foi criticada pelos ministros da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e o ministro do esporte, Leandro Cruz.



Ao comentar, o ministro justificou a redução em outras áreas, citando a lei do teto dos gastos. "Para ampliar o recursos de uma área é preciso que ela saia de outra, isso quer dizer que nós precisamos ter prioridades", afirmou.