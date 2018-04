Governo publica a exoneração de sete ministros

O prazo para que os pré-candidatos à eleição deixem as pastas se encerra neste sábado (7)

O Diário Oficial da União desta sexta-feira (6) publicou a exoneração de sete ministros. Seis deles deixam os cargos para participar das eleições de outubro. O prazo para a saída dos políticos pré-candidatos das pastas, prevista na chamada descompatibilização, se encerra neste sábado (7).



Nos próximos dias o presidente Michel Temer vai ter que reestruturar ao menos 51,7% dos seus ministérios. Ao final dessa dança das cadeiras, 15 pastas devem receber novos mandatários.



Foram exonerados nesta quinta-feira para a disputa eleitoral o ministro da Educação, Mendonça Filho; do Desenvolvimento Social, Osmar Terra; do Turismo, Marx Beltrão; do Esporte, Leonardo Picciani; do Meio Ambiente, José Sarney Filho e de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.



Há ainda o ministro Dyogo Oliveira, que deixou o cargo para assumir a presidência do Banco do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



Presidenciáveis

A maior expectativa está sobre o pedido de afastamento do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (MDB). Desde 2017, Meirelles acena à uma provável candidatura para a Presidência da República. O político convocou coletiva de imprensa às 15h30 desta quinta-feira (6) para anunciar se permanece ou não no cargo.