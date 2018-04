Governo prorroga Luz Para Todos até dezembro de 2022

O presidente Michel Temer decretou, na última sexta-feira (27), a prorrogação do programa Luz Para Todos até dezembro de 2022. O programa foi lançado em 2003 com o objetivo de levar energia elétrica para as populações sem o acesso ao serviço, em diferentes regiões do país. O decreto será publicado no Diário Oficial amanhã (30).

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), a prorrogação por mais quatro anos vai possibilitar a conclusão das obras e dos contratos em andamento. A pasta informou ainda que com a nova data, a universalização plena do acesso à energia elétrica no país deve alcançar mais de 2 milhões de brasileiros no meio rural.

O programa é coordenado pelo ministério e executado pela Eletrobras e pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação rural, em parceria com os governos estaduais.

O programa atende especialmente o Norte e Nordeste e às populações que vivem em regiões isoladas, entre elas, as comunidades quilombolas e indígenas, os assentamentos, ribeirinhos, pequenos agricultores e as famílias em reservas extrativistas. Até dezembro de 2017, mais de 16 milhões de pessoas foram beneficiadas com o programa.









* Com informações da Agência Brasil