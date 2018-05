Governo não negociou baixa no preço da gasolina

Ministros anunciaram acordo com representantes dos caminhoneiros para encerrar com a greve; preço do diesel será congelado por 30 dias

O acordo firmado entre o governo federal e os representantes dos caminhoneiros para por fim à paralisação da categoria que levou ao desabastecimento no país não incluiu uma baixa nos preços da gasolina. De acordo com o ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, uma possível baixa na gasolina nem foi colocada em discussão.



"Não foi tratado de nenhum outro combustível que não óleo diesel", afirmou Padilha.



A crise do desabastecimento causada pela greve dos caminhoneiros chegou a elevar o preço do litro da gasolina para até R$ 9,9 em algumas cidades do Brasil. Governos estaduais chegaram a acionar os Procons para fiscalizar as cobranças abusivas.



Para acabar com a greve, a principal proposta do governo é subsidiar o diesel para deixar o preço congelado por 30 dias, uma forma de dar mais previsibilidade ao segmento, um dos pleitos da categoria, que entraram nesta quinta em seu quarto dia de paralisação.



Nestes próximos 30 dias, o preço do diesel ficará nos mesmos R$ 2,010 anunciados pela Petrobras na quarta-feira (23), mas a estatal não vai perder mais dos que os R$ 350 milhões já anunciados com a baixa de 10% do preço do diesel pelos próximos 15 dias.