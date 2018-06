Governo investe R$7 milhões para divulgar o Brasil na Rússia

O Ministério do Turismo lançou campanha com o slogan "Felizes por natureza", para atrair visitantes ao país

O governo federal lançou nesta segunda-feira (25) em Moscou, na Rússia, uma campanha para atrair turistas ao Brasil. O investimento será de R$7 milhões com a expectativa de atrair mais de 5 milhões de visitantes ao país.



O tema da campanha é "Happy by Nature", traduzido como "Felizes por Natureza", em referência à hospitalidade dos brasileiros. Serão distribuídas 100 peças publicitárias que serão fixadas em paradas de ônibus, coletivos e placas pela capital russa, além de divulgação pelas redes sociais.



A programação conta ainda com um ônibus envelopado com pontos turísticos do Brasil, que fará três paradas nas cidades com um pocket show do sambista Diogo Nogueira. Em outras ocasiões serão oferecidas comidas típicas.



De acordo com o Ministério do Turismo, o Brasil recebeu cerca de 105.327 turistas russos entre 2014 e 2017. No período, o país realizou a Copa do Mundo e o Jogos Olímpicos e Paralímpicos.