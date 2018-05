Governo gasta R$ 3 milhões ao ano para manter apartamentos vazios em área nobre

Dados obtidos pelo Destak junto ao Portal Transparência apontam que o número de imóveis vagos pode ser ainda maior

Em plena área nobre da capital do país, jazem apartamentos de dois, três e até quatro dormitórios, desocupados e tendo suas contas pagas mensalmente como dinheiro público.



Avaliados em mais de R$ 1 milhão cada, os imóveis integram o patrimônio do Ministério do Planejamento, que administra ao todo 424 unidades habitacionais no centro de Brasília. Destes, 111 estão desocupados, segundo o próprio ministério, apenas gerando custos para a União.



Dados obtidos pelo Destak junto ao Portal Transparência apontam que o número de imóveis vagos pode ser ainda maior. Pelo portal, são 218 apartamentos vazios mas, segundo o Ministério do Planejamento, pelo menos 58 já estão destinados para a venda por meio de processos de licitação.



Para manter os 111 imóveis que o ministério afirma estarem, de fato, desocupados, são gastos quase R$ 3 milhões por ano. Ao mês, são R$ 247 mil, incluídos os pagamentos de taxas de limpeza pública e taxas condominiais.



"No caso destes imóveis, a União não paga água e luz, as quais são desligadas no momento da desocupação", afirmou o Ministério, por meio de nota.



Vendas

De acordo com o Ministério do Planejamento, o governo está elaborando um plano para que fique sob responsabilidade da pasta apenas os imóveis que estão sendo ocupados por servidores, neste caso, 248 imóveis. Os demais devem ser liberados para venda, o que ainda não tem prazo para acontecer.



No último mês de abril, o governo arrecadou R$ 22,4 milhões com a venda de sete apartamentos e cinco terrenos no Distrito Federal. Cinco dos apartamentos vendidos estavam localizados na Asa Norte e dois na Asa Sul, áreas mais caras de Brasília.



Aluguel

Os apartamentos vazios localizados em Brasília não são os únicos gastos do governo com imóveis sem uso._Em todo o país, a União tem 179 prédios desocupados a exemplo do edifício Wilton Paes de Almeida, incendiado e que desabou no último dia 1º de maio, em São Paulo.

Ao todo, a União é dono de mais de 652 mil imóveis - incluindo terrenos, casas, galpões e edifícios comerciais. Mesmo assim, os gastos com aluguéis têm crescido por parte do governo.

Relatório elaborado pelo Tribunal de Constas da União (TCU) apontou que "certos órgãos pagariam em menos de três anos de aluguel todo o valor relativo ao imóvel construído". Um dos exemplos, segundo o órgão, é o "prédio atinente Advocacia-Geral da União, cuja avaliação apontou o valor de R$ 42 milhões e a locação ocorreu por R$ 1,54 milhão mensais", segundo o relatório.

Ainda segundo o TCU, não há base de dados única confiável em relação aos contratos de locação de imóveis. O Tribunal determinou que o governo realize uma auditoria para regularizar os gastos