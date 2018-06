Governo estuda rever aumento no prêmio da loteria

O ministro da Segurança, Raul Jungmann, afirmou que está analisando alternativas para atenuar perdas com a redistribuição da verba

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta quinta-feira (14) que o governo federal estuda rever o aumento previsto no prêmio das loterias da Caixa Econômica Federal, como alternativa para compensar a perda de recursos em outros ministérios - Cultura e Esporte - com a redistribuição da arrecadação com os jogos.



"O que nós estamos trabalhando – isso não está concluído, isso não está fechado – é a possibilidade de reduzir um pouco o prêmio e fazer o redirecionamento para que essas áreas sejam atendidas. Em vez de levar aos 50%, você levaria 47% ou 48% e faria uma redistribuição", afirmou à jornalistas.



A medida é uma reação às críticas recebidas após a assinatura da Medida Provisória que modificou as fatias da destinação dos recursos das loterias para inserir percentual para o Fundo Nacional de Segurança Pública. A estimativa do governo é arrecadar ainda este ano R$ 800 milhões para a área até 2022, aproximadamente R$ 4,3 bilhões. O percentual destinado varia conforme o ano e a modalidade da loteria.



Jungmann já havia comentado que o governo busca uma solução e que deve apresentar uma proposta ainda nesta semana. O anúncio foi feito durante visita ao Congresso Nacional para acompanhar a votação da MP que cria o Ministério da Segurança Pública.



"É absolutamente compreensível que quem tenha uma perda de recursos tenha que evidentemente reclamar e se ressentir disso", disse na ocasião.



Críticas

O primeiro membro do governo a criticar a medida foi o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. "O percentual, que era de 3%, poderá cair a partir de 2019 para 1% e 0,5%, dependendo do caso. Trata-se de uma decisão equivocada", afirmou em nota pública.

Em seguida, o ministro do Esporte, Leandro Cruz, afirmou que a MP "coloca o esporte para escanteio". A pasta terá uma queda no percentual da arrecadação das loterias de 2,5% para 0,66%.