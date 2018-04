Governo do Paraná já se prepara para receber Lula

O ex-presidente foi intimado a comparecer à Polícia Federal do município até às 17h desta sexta-feira

A Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná afirmou que já se prepara para a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista deve comparecer à Polícia Federal de Curitiba (PR) até às 17h desta sexta-feira (6). O juíz federal Sérgio Moro expediu nesta tarde o mandado de prisão contra o político.



"A Polícia Militar está plenamente apta, como sempre esteve, para agir de forma eficiente e profissional em eventuais manifestações e, caso seja convocada, irá atuar prontamente num eventual planejamento de segurança envolvendo a chegada do ex-presidente em Curitiba", diz nota da pasta.



A ordem de prisão foi autorizada após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) minutos antes da decisão de Moro. A liminar que impedia a detenção do petista foi cassada em julgamento realizado ontem pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando o habeas corpus do político foi negado.



Lula foi alvo de protestos contrários quando esteve em Curitiba no fechamento de sua Caravana na última quarta-feira (28). As manifestações foram marcadas com a presença de resistência violenta de movimentos opostos. Na terça-feira (27), dois ônibus que compõem a caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram atingidos por tiros na chegada ao município de Laranjeiras do Sul (PR). O caso está em investigação.



Condenação

Lula foi condenado pelo TRF4 em janeiro por corrupção e lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Na denúncia, ele foi acusado de favorecimento ilícito pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP), que teria sido adquirido como forma de propina da contrutora OAS por meio de contratos com a Petrobras. Mesmo com a sentença, há brechas na lei que permitem a disputa eleitoral.