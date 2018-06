Governo diz que verba cortada em ministérios já estava contingenciada

Ao total, foram necessários R$9,5 bilhões para custear desconto no diesel; destes, R$6,2 bilhões remanejados já não tinham autorização para execução

Governo Federal afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1) que os cortes feitos nos orçamentos de ministérios para custear desconto no combustível já estavam contingenciados. Ao total, o governo cancelou R$9,5 bilhões para cobrir parte da redução de R$0,46 no preço do óleo diesel.



O secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Gleisson Cardoso Rubin, esclareceu que a verba já não poderia ser utilizada nos projetos previstosno orçamento. "A maior parcela dos recursos necessários para a integralização dessa subvenção econômica, que corresponde aos 30 centavos, do total de 46 centavos de redução no preço por litro do diesel saíram da reserva de contingências financeiras que o governo tinha", disse.



De acordo com o governo foi utilizado todo o "espaço fiscal" que corresponde a R$6,2 bilhões, sendo R$5,7 bilhões que estavam acima das despesas do teto dos gastos e R$470 milhões de limite disponível. "O intuito dessa escolha foi preservar ao máximo as dotações da lei orçamentária anual naquilo que já havia sido assinalado para cada um dos ministérios", afirmou o secretário.



Gleisson Cardoso detalhou a distribuição do corte real: "O resultado que nós teremos em termos de cancelamento de dotações é de R$3,3 bilhões: R$2,1 de reserva para a capitalização de despesas públicas - e a maior parte dessas reservas não tinham ainda uma destinação para nenhuma empresa em particular - e R$1,2 de despesas discricionárias".



Quanto às despesas discricionárias, que representam os cortes nos ministérios, o governo já não tinha a autorização para executar.



Aumento de verba

Ainda de acordo com o secretário, o Decreto 9.390, que acrescentou em R$2 bilhões as dotações dos ministérios. "Então, nós temos para a composição do crédito um cancelamento de despesas na parte que estava contingenciada - portanto, não estava disponível para que os órgãos executassem e tivemos na verdade uma liberação de mais R$2 bilhões para limite de empenho por parte dos órgãos", disse Gleisson Cardoso.



Do total, R$555 milhões são para obras do PAC e R$1,4 bilhões para outras despesas. "Para citar o exemplo de um órgão, o Ministério da Educação teve seu limite de gastos ampliado em R$400 milhões", afirmou o secretário.