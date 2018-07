Governo de Pernambuco custeará traslado de estudante morta na Nicarágua

O governo do Estado do Pernambuco vai custear as despesas com o translado do corpo e funeral da estudante de Medicina Raynéia Gabrielle Lima, morta na capital da Nicarágua, na noite de segunda-feira (23).

O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco (SJDH), Pedro Eurico, informou, nesta quarta-feira (25), que oferecerá apoio psicológico e jurídico à mãe da vítima, se ela assim desejar. Uma psicóloga e um advogado seguiram para Garanhuns, onde mora a mãe de Raynéia, Maria Costa.

"O estado não tem rubrica orçamentária para esse tipo de questão, mas recebemos essa determinação e estamos providenciando as questões do funeral e avaliando qual companhia aérea pode fazer o traslado do corpo", afirmou o secretário.

Em entrevista à Rádio Nacional de Brasília, na manhã desta quarta-feira, Maria José disse que não havia sido procurada por nenhuma autoridade brasileira para tratar do assunto. Ela afirmou que espera que a embaixada brasileira ajude as autoridades nicaraguenses a identificar e punir os responsáveis pelo assassinato de sua única filha.

"Estou às cegas. Minha filha morreu há mais de 24 horas e ninguém toma providências. Eu quero que ela volte o mais rápido possível para Pernambuco, para ter o enterro que merece", disse Maria.

O Ministério das Relações Exteriores informou que permanece em contato com o pai de Raynéia, Ridevando Pereira, com o meio-irmão e com a cunhada da estudante por meio do Núcleo de Atendimento a Brasileiro em Brasília e do Escritório do MRE em Recife.

"A Embaixada do Brasil em Manágua está prestando todo o apoio cabível no sentido de obter a documentação necessária para a liberação do corpo e providenciando o levantamento dos custos pertinentes, informando-os à família. Os procedimentos médico-legais são de competência exclusiva das autoridades da Nicarágua, responsáveis pela liberação do corpo. O governo brasileiro e a Embaixada em Manágua têm insistido junto às autoridades nicaraguenses sobre a necessidade imperiosa de pronta elucidação do caso", diz a nota, acrescentando que a tentativa de falar com a mãe da estudante foi malsucedida.

Explicações

Na terça-feira (24), o Itamaraty chamou o embaixador brasileiro na Nicarágua, Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos. A embaixadora da Nicarágua no Brasil, Lorena Del Carmen, também foi convocada para prestar esclarecimentos sobre o caso. Por meio de nota, o Itamaraty manifestou indignação e exigiu que as autoridades nicaraguenses mobilizem todos os esforços necessários para identificar e punir os responsáveis pelo assassinato da estudante.

O crime

Segundo o reitor da Universidade Americana em Manágua (UAM), Ernesto Medina, Raynéia foi morta a tiros por "um grupo de paramilitares", na noite de segunda-feira, em Manágua. A estudante do sexto ano de Medicina teve o carro metralhado, segundo familiares. A Nicarágua enfrenta uma crise sociopolítica agravada por acusações de corrupção no governo do presidente Daniel Ortega, no poder desde 2007. Ao longo do ano, mais de 300 opositores do governo foram mortos pelas forças armadas, dizem entidades ligadas aos Direitos Humanos.