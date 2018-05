Governo baixa diesel na bomba e amplia suspensão do pedágio, mas greve deve seguir

O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, Márcio França, que está intermediando as negociações

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), anunciou neste domingo (27) que o governo federal cedeu a mais duas reivindicações dos caminhoneiros: o desconto do diesel na bomba e a suspensão do pedágio para eixo elevado. O prazo dos benefícios no entanto foi menor que o pedido pela categoria.



As propostas das entidades foram levadas por meio do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, que esteve em reunião com o governo de São Paulo, Márcio França (PSB), e líderes dos caminhoneiros na noite de sábado (26). Ele voltou para Brasília com novas reivindicações em reunião que ocorre desde a manhã deste domingo. As entidades pediam um desconto de 10% no valor do diesel para a bomba, aumentando também o prazo do desconto de 30 para 60 dias. Além disso, eles também sugeriram suspender o pedágio em todo país para o caminhão que estiver com o eixo elevado - questão já acatada pelo governo de São Paulo.



Antes de acabar a reunião em Brasília, o ministro adiantou o resultado para Márcio França. "Mais cedo um pouco o Marun me ligou dizendo que conseguiu equacionar dois dos pedidos, que era a questão de que a bomba funcionasse com R$0,41 centavos à menos [que corresponde à 10%] e conseguiu equacionar que fosse feito uma Medida Provisória para todo o Brasil que tirasse do pedágio o preço do eixo elevado. Entretanto, não conseguiu achar o jeito de fazer esse prazo ficar até 60 dias [mantendo por 30 dias]", afirmou o governador, sem detalhar os meios do desconto. A mudança na cobrança do pedágio se dará a partir de quinta-feira (31).



Ainda segundo França, a mobilização deve permanecer de forma parcial. "Como era uma das reivindicações dos caminhoneiros os 60 dias, eles então preferiram também não desmobilizar a categoria deles, vão manter esses 10% ou 12% [de manifestantes] que tem hoje estacionados no acostamento e nos canteiros, sem obstruir a pista", afirmou.



Negociações

Em primeiro acordo, firmado na quinta-feira (24), o governo já havia se comprometido a reduzir em 10% o preço nas refinarias, mas congelando por 30 dias.



Entre os itens do acordo constam ainda zerar a alíquota da Cide sobre o diesel em 2018; isentar o pedágio para caminhões que circulam vazios; reeditar a tabela de frete trimestralmente a partir de junho; retirar o setor de transporte da reoneração e aumentar a contratação de caminhoneiros autônomos na demanda da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Petrobras.



O acordo não teve impacto nas mobilizações que permaneceram em todo o Brasil, chegando ao sétimo dia neste domingo. As entidades que assinaram o termo em Brasília não representavam todos os manifestantes.



Desde sábado, Márcio França é visto como o porta-voz do governo, que encontrou um intermediador com representantes da categoria. Ainda segundo do governador, os caminhoneiros também esperam por respostas no Congresso para cessar de vez as mobilizações.



Congresso

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) convocou para esta segunda-feira (28), às 16h, uma sessão extraordinária para dar andamento à reivindicações de caminhoneiros. Em acordo firmado entre o governo e entidades, parlamentares se comprometeram a analisar projeto que cria uma política para o valor dos fretes.



Trata-se do PLC 121 que cria a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. O texto propõe uma regulação semestral dos valores de acordo com o número de eixos do veículo e a carga transportada. A matéria aguarda deliberação da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), mas pode ser levada diretamente ao Plenário.