Governo busca alternativa para não onerar pastas com verba da Segurança

A equipe econômica do governo federal analisa alternativas para atenuar o impacto do remanejamento de recursos para a Segurança Pública em outras áreas. Tramita no Congresso a MP 841/18 que destina parcela da arrecadação das loterias para o fundo nacional da área, diminuindo a fatia de outros ministérios, como o dos Esportes e da Cultura.

A busca por uma proposta foi confirmada ontem (13) pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. "Eu espero que amanhã ou depois de amanhã, quem sabe, a gente já tenha uma solução para que não se tenha a retirada dos recursos", afirmou a jornalistas.

A estimativa do governo é arrecadar ainda este ano R$ 800 milhões para a Segurança com a MP e até 2022, aproximadamente R$ 4,3 bilhões. O percentual destinado varia conforme o ano e a modalidade da loteria.