Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, advogado, atuou no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região

Em um comunicado curto, o governo federal divulgou nota anunciando que realizará a posse do advogado Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello como ministro do Trabalho nesta terça-feira (10), às 15h. Ele substituirá Helton Yomura, afastado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na última semana.



Caio Luiz de Almeida é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele atuou como vice-Presidente Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, entre os anos de 2008 e 2009.



A indicação para o Ministério do Trabalho é um impasse desde o início de 2018. A pasta que vinha sendo abrigada com nomes do PTB virou alvo da Operação Registro Espúrio, que apura fraudes e esquema de propina envolvendo a concessão de registros sindicais. Yomura, o ex-ministro, foi alvo da mais recente fase, deflagrada na última quinta-feira (5), suspeito de participar da irregularidade.