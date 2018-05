Governo afirma que já aplicou R$300 mi em multas por obstrução de rodovias

Planalto confirmou a prisão do primeiro empresário pela prática de locaute; fiscalização também resultou na autuação de 500 postos de combustíveis

O Governo Federal informou nesta quinta-feira (31) que os serviços de abastecimento no país já estão sendo normalizados. O Executivo afirma que a retomada é resultado das operações das forças de segurança, que somam R$300 milhões em multas aplicadas pelo descumprimento da ordem judicial pela desobstrução de rodovias.



O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante Aldemir Sobrinho, detalhou a situação. "Hoje, o porto de Santos está funcionando, inclusive os caminhões estão saindo do porto sem escolta. Os terminais de contêineres já estão operando, os terminais de grãos, já estão operando. Praticamente todas as rodovias do país estão com tráfego normal e sem obstrução", disse em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.



O almirante reconhece que ainda há pontos de aglomeração. "Existem ainda pequenas concentrações, são daqueles veículos que estão com problemas mecânicos, estão sem motoristas ou por obras nas estradas", afirmou. Aldemir afirma ainda que a gasolina não tem sido o foco do governo e que por isso ainda falta em alguns estados.



"Logicamente que hoje nós temos os postos de gasolina ainda com restrição de abastecimento por que nós demos prioridades a óleo diesel e querosene de aviação", afirmou o almirante.



Ainda durante a coletiva, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, confirmou que houve a primeira prisão pela prática de locaute. "No dia de hoje, pela manhã, já foi feita a primeira prisão preventiva de um empresário pelo exercício de locaute. O primeiro empresáiro bastante envolvido está preso preventivamente", afirmou. A Polícia Federal atua no Rio Grande do Sul.



Postos punidos

As forças de segurança iniciaram uma operação de fiscalização dos postos de combustíveis para assegurar o desconto de R$0,46 no óleo diesel, conforme acordo firmado com os caminhoneiros. De acordo com Claudenir Brito Pereira, ministro substituto da Justiça, já houve autuações.



"Nesse primeiro momento, os Procons e os Ministérios Públicos de Estado chegaram a fiscalizar cerca de 1300 postos de combustíveis nos quais cerca de 500 deles foram autuados", afirmou.



Será criada uma rede nacional de fiscalisação para fiscalizar o preço na bomba. "É uma fiscalização preventiva em um primeiro momento, que pode chegar em consequências repressivas", disse Brito. Entre os órgãos que particiam da fiscalização está o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional do Consumidor , o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP).



Entre as punições previstas aos postos que descumprire o desconto no valor do diesel estão multas, que podem ultrapasar R$9 milhões, interdições e e cassação da licença do estabelecimento.