Governo acompanha rumores sobre novas ações nas estradas

Ministro da Segurança Sérgio Etchegoyen diz que a PF e demais órgãos seguem monitorando possíveis manifestações

Uma semana após fechar o acordo com caminhoneiros, o governo federal ainda acompanha possível obstáculo na normalização dos serviços de abastecimento devido a movimentos infiltrados nas reivindicações da categoria. Apesar disso, o Executivo afirma que os serviços estão normalizados e que a retomada da mobilização da categoria é um "boato".

A declaração foi feita pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen, após participar de reunião do comitê de monitoramento da retomada do abastecimento neste domingo (3), "O governo não lida com boatos. Há movimento na mídia e há acompanhamento nosso. Não temos nenhuma indicação de que isso mude atitude do governo e a nossa preocupação", disse.

O ministro afirma que as mensagens que circularam nas redes sociais convocando nova greve a partir de hoje não são verdade. "Nós estamos acompanhando e verificando quais são as consequências dessa eventual mobilização convocada para amanhã, mas sem nos preocuparmos a ponto de novo alarde, mas obviamente há de que se acompanhar", afirmou.

Durante o final de semana, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública afirmou que as investigações estão em curso. "Prosseguem as investigações sobre as ações com cunho político. A PF e demais órgãos de segurança permanecem mobilizados, investigando possíveis infiltrações no movimento", afirmou em nota.

Forças Armadas

O governo decidiu não renovar o decreto que estabelece o uso das Forças Armadas nas rodovias, assinado já com validade até esta segunda-feira (4). "Neste momento, não há nenhum elemento que sugira a prorrogação da GLO [Lei da Garantia da Ordem]. A decisão é encerrá-la amanhã", disse

Ao longo da semana, o governo defendeu uma atuação para a desobstrução sem o uso da força. O almirante Ademir Sobrinho, chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, chegou a afirmar que os militares agiram apenas em casos de resistência. "Aparentemente, foram populares não ligados a nenhum movimento; também não eram caminhoneiros", afirmou na terça-feira (29).

O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenap), Luís Antônio Boudens, chegou a afirmar ao Destak, que a atuação das Forças seria errônea. "Você tem de primeiro saber qual a dimensão do movimento, se eles estão realmente impedindo produtos de primeira necessidade, como insumos hospitalares, alimentares, combustível para segurança pública", afirmou.