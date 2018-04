Governadores se desligam do cargo para concorrer nas eleições de outubro

Seis políticos deixaram o comando do estado para se adequar ao prazo de desincompatibilização do cargo, que terminou no último sábado (7)

O prazo de desincompatibilização do cargo para governadores que pretendem disputar as eleições de outubro deste ano acabou no último sábado (7). Assim, seis comandantes de estado deixaram o cargo para concorrer no pleito de 2018.



Os políticos Raimundo Colombo (PSD), de Santa Catarina; Beto Richa (PSDB), do Paraná; Jackson Barreto (MDB), de Sergipe; Marconi Perillo (PSDB), de Goiás; Confúcio Moura (MDB), de Rondônia; e Geraldo Alckmin (PSDB), de São Paulo se afastaram das obrigações públicas para se dedicar às campanhas eleitorais.



O prazo é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem critérios diferentes para cada cargo. No caso de governadores que vão disputar a reeleição, por exemplo, não existe a necessidade do afastamento.



De acordo com a Corte, a desincompatibilização existe para garantir que os candidatos não utilizarão do cargo para ter influência durante a corrida eleitoral. Além disso, segundo o TSE, a ideia é assegurar a igualdade entre os candidatos.