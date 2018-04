Gleisi: Lula não descumpriu lei, só não exerceu opção

Após esgotado o prazo para Lula se apresentar à Polícia Federal, em Curitiba, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR, disse que o ex-presidente não descumpriu a determinação de Sergio Moro. Ele apenas exerceu o direito de não usar essa opção, afirmou ela, no estacionamento do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo (SP), onde ele se encontra desde ontem.Na véspera, Moro após decretar a prisão do petista, deu-lhe até às 17h desta sexta-feira (6) para que ele se entregasse na sede da PF na capital paranaense."Eu queria deixar claro que não há por parte do presidente Lula nenhum descumprimento da sentença ao mandato de prisão do juiz Sergio Moro", afirmou ela aos jornalistas. Segundo ela, Lula apenas tinha a opção dada pelo juiz de ir até Curitiba, mas optou por não exercê-la.