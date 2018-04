Gleisi Hoffmann: 'Lula segue candidato porque é inocente'

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, afirmou nesta quinta-feira (5) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue como o pré-candidato do partido para as eleições de outubro. O pronunciamento foi feito pela parlamentar um dia após o petista ter habeas corpus derrotado no Supremo Tribunal Federal (STF), que acelerou o processo de prisão."Lula segue candidato porque é inocente", afirmou à imprensa."Nós achamos que a prisão do ex-presidente seria uma injustiça. Nós não aceitamos essa prisão na forma que está estabelecida. Nós consideramos uma prisão política, e uma prisão que vai expor o Brasil ao mundo. Viraremos uma republiqueta de banana. Condenar o maior líder político dessa história, o presidente mais popular que nós tivemos e o único líder político à frente das pesquisas com condições de recompor a harmonia no país", afirmou Gleisi.Lula se tornou ficha suja após a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Na denúncia, ele foi acusado de favorecimento ilícito pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP), que teria sido adquirido como forma de propina da contrutora OAS por meio de contratos com a Petrobras. Mesmo com a sentença, há brechas na lei que permitem a disputa eleitoral.A primeira tentativa dos advogados é de continuar tentando impedir a prisão. Pela regra atual, Lula tem direito a mais um recurso no TRF, o chamado embargos dos embargos, que deve ser impetrado até a próxima terça-feira (10). A partir daí, não há prazo máximo para análise por parte dos desembargadores, a previsão é de que ele seja votado ainda em abril. Na data do julgamento deste último recurso, há um prazo de 24h para a publicação da decisão, que autoriza a solicitação de um mandado de prisão.Os advogados teram o prazo dos embargos para aguardar a análise uma liminar que pode livrar lula da prisão até que o STF reavalie a regra de prisão em segunda instância, que está sendo aplicada ao petista. Atualmente, há duas ações pendentes de análise que pedem que os ministros votem novamente a jurisprudência. Até o fechamento desta edição, não havia prazo previsto para o julgamento do pedido.A possibilidade de disputar as eleições deve ser o próximo passo da defesa, no caso dos advogados conseguirem fazer com que Lula responda em liberdade. A inelegibilidade não impede que o petista registre a candidatura. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode cassar o registro. O ato só seria impedido caso os advogados conseguissem uma liminar no própria Corte que permite a disputa eleitoral.De acordo com especialistas, há uma brecha na lei que permite a candidatura de Lula mesmo se ele for preso , caso não haja cassação anterior. Isso ocorre por que o efeito da inelegibilidade se dá na data da diplomação. Neste caso, Lula poderia ser inclusive eleito, com direito a foto na urna, mas ficaria impedido de tomar posse.