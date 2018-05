Gilmar Mendes manda soltar suposto operador do MDB

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes mandou soltar nesta terça-feira (15) o empresário Milton Lyra, tido como suposto operador do MDB. O empresário é investigado na Operação Rizoma, deflagrada pela Polícia Federal (PF) no mês passado. O empresário é investigado pela suposta participação em desvios nos fundos de pensão Postalis, dos Correios, e Serpros, do Serpro.



A prisão do empresário foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, valores dos fundos de pensão eram enviados para empresas no exterior, gerenciadas por um operador financeiro. As remessas se referiam a operações comerciais e de prestação de serviços inexistentes. O dinheiro, depois de desviado, era usado para pagamento de propina no Brasil.





O advogado do empresário, Pierpaolo Bottini, , declarou que a decisão do ministro Gilmar Mendes foi "acertada e reconheceu que a prisão preventiva foi decretada sem os requisitos autorizadores para a medida cautelar". A defesa nega as acusações.