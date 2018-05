Gilmar Mendes manda soltar ex-diretor da Dersa pela 2ª vez

30.05.2018 23:12

Na decisão, ministro do STF diz que "está patente" o "inconformismo com a ordem de habeas corpus anteriormente deferida"

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes mandou soltar nesta quarta-feira (30) o ex-diretor da Dersa (empresa paulista de infraestrutura rodoviária) Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, horas depois dele ter sido preso pela segunda vez pela Polícia Federal.



Souza foi solto após a realização de uma audiência de custódia na Justiça Federal. A prisão ocorreu na manhã desta quarta, segundo a Polícia Federal, para assegurar a instrução criminal – o Ministério Público considerou que ele representaria um risco às investigações, por suposta ameaça de testemunhas.



Ele foi denunciado pela força tarefa da Lava Jato pelo desvio de R$ 7,7 milhões entre 2009 e 2011 - durante o fim do governo de José Serra (PSDB), todo o mandato de Alberto Goldman (PSDB), e o início do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) no Estado de SP. As irregularidades estariam ligadas a desapropriações para a construção do Rodoanel Sul, entre outras obras.



O ex-diretor já havia sido preso em abril e sua soltura, no último dia 11, também foi determinada por Mendes. Na decisão desta quarta, o ministro do STF diz que "está patente que o novo decreto de prisão revela inconformismo com a ordem de habeas corpus anteriormente deferida por este tribunal. Na decisão que deferiu a medida liminar [...] demonstrei que os fundamentos da prisão preventiva então decretada eram claramente despropositados".