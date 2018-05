Gilmar Mendes manda soltar ex-diretor da Dersa

O ex-diretor da empresa paulista de infraestrutura rodoviária foi denunciado pela força tarefa da Lava Jato pelo desvio de R$ 7,7 milhões entre 2009 e 2011 - durante o fim do governo de José Serra (PSDB), todo o mandato de Alberto Goldman (PSDB), e o início do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) no estado de SP. Ainda de acordo com as investigações, Paulo Preto teria sido o orquestrador dos desvios de dinheiro que seria destinado às obras de reassentamento de desalojados por obras do trecho Sul do Rodoanel, na grande São Paulo.

A prisão foi decretada no âmbito do processo sobre supostas irregularidades ocorridas em desapropriações para a construção do Rodoanel Sul, entre outras, que teriam acarretado um prejuízo de mais de R$ 7,7 milhões aos cofres públicos. O ex-diretor atuou em gestões do PSDB no governo paulista.