Gilmar Mendes manda soltar doleiro preso na Operação 'Câmbio, Desligo'

De acordo com o magistrado, os crimes foram praticados "sem violência ou grave ameça"

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, concedeu liberdade ao doleiro Marcelo Rzezinski, preso no âmbito da Operação "Câmbio, Desligo". O operador foi acusado de participar de organização criminosa.



A operação apura desvios de recurso público no governo do Rio de Janeiro, com estimativa de um rombo de R$12 milhões entre 2011 e 2017. As ações são um desdobramento da Operação Lava Jato no estado. Os investigadores apontam o ex-governador Sérgio Cabral como chefe do esquema.



Gilmar Mendes entendeu que o regime de reclusão não se aplica pelas características e tempo. "Os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça. Os fatos são consideravelmente distantes no tempo da decretação da prisão. Teriam acontecido em 2013-2014", escreveu na decisão.



Rzezinski está proibido de manter contado com os demais investigados e de deixar o país.